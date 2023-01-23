『RADIO EVA T-shirt【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月08日 19時 06分に出品され05月08日 19時 06分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 RADIO EVA

Circle 1/2 T-shirt

BLACK EVA-01 MODEL



着用は1.2回になります



新品ではございませんので、古着であることをご理解の上ご購入お願い致します



写真を確認の上ご購入頂きキャンセル、返品はできません。







以下メーカーより



RADIO EVAの15周年を記念し、「BASE」利用の15ショップとエヴァンゲリオンコラボ商品を販売するイベント「RADIO EVA FIFTEEN COLORS」が遂にスタート！



RIDDLEMMAのブランドを代表するアイテム“サークルTシャツをEVA-01とEVA-02モデルの配色で展開したアイテム。

円形の裾を利用した、“EVANGELION”の文字プリントもインパクトがあり唯一無二のデザインです。



#エヴァ

#RADIO EVA

#radio eva 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ラヂオエヴァ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ RADIO

EVA



T-shirt