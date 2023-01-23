『PRADA プラダ バッグ 鞄 ブランド ナイロン ハンドバッグ ロゴプレート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 15時 53分に出品され03月19日 15時 53分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在517件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧



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商品ページをご覧頂きありがとうございます。



こちらは PRADA バッグ になります。

当然ですが、正規品になります。



【ブランド名】PRADA



【付属品】なし



【管理番号】298-7,2406 mo-10.a000



【サイズ約】 W 29.5cm D 11cm H 21cm



【商品状態】状態は写真の通りです。



・ Cランク

A 目立った傷や汚れが少なく綺麗な状態

B 問題なく使用できる状態

C 全体的に汚れあり

D ジャンク、バックとして使えない状態



全体的に使用感有ります

【外側】汚れ、擦れ、全体的に変色が御座います。

【内側】目立つ汚れ無く綺麗です。

【取っ手】 全体的に変色が御座います。長さ14cm





☆梱包と発送に関しまして

型崩れ対策を行い丁寧に梱包させていただきます。

もちろん配送中に商品に傷がつく可能性があるような雑な梱包はいたしませんのでご安心頂ければと思います。



☆こちらの商品は「中古ブランドの古物市場」から正規品の商品を購入しております。

鑑定士様の元で鑑定済みの商品ですので、ご安心ください。

万が一、正規品でない場合もちろん返品返金にご対応させていただきますので取引メッセージにてご連絡お願い申し上げます。



☆こちらの商品はUSED品ですので新品や未使用品をお求めの方はご遠慮ください。



☆中古品について

・USED商品ですので完璧を求められる方や神経質な方のご購入はお控えください。

・匂いに関しましても個人差がある為気になる方はご購入をお控えください。

・撮影時のライティング、ご覧になられているモニターやPC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。ご了承の上お買い求めください。



☆注意事項

・写真撮影用小物類(ブランド箱など)は基本的に付属しません。

・お店ではなく個人売買ですので、商品の状態は私の主観によるものです。素人検品になりますので検品に見落とし等のある可能性があります。使用に影響の無いダメージ具合でしたらどうかご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRADA

プラダ

バッグ

鞄

ブランド

ナイロン

ハンドバッグ

ロゴプレート