『Rose Tiara JEWEL 46半袖ワンピース(総刺繍)ネイビーカラー系【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 02時 58分に出品され03月27日 02時 58分に終了予定です。即決価格は12,753円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ローズティアラ ジュエル

半袖、ネイビーカラーのワンピースです。



定価・・・約 42000 円

身幅・・・約 55 cm

着丈・・・約 107 cm



ネイビーカラー地にライトブルー、ホワイトカラーの糸で一面に刺繍がされている、とても豪華なワンピースです。店舗では、すぐに完売した、貴重なお品です。



新品、未使用なので、キズや汚れはありません。ただ、自宅保管のため、状態が気になる方は購入をご遠慮ください。



折りたたんで、圧縮袋等に入れて発送します。折りジワはご了承ください。



また、専用・お取り置き・返品・クレームは、お受けできかねますので、ご了承ください。



購入前のコメント無しで、即購入可能てす。



上記、ご理解いただける方のご購入をお待ちしております。



よろしくお願いいたします。



柄...花柄



シルエット...フレア



季節...オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ローズティアラ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ Rose



Tiara

JEWEL

46半袖ワンピース(総刺繍)ネイビーカラー系