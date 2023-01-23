『Dekoni Audio デコニオーディオ イヤーパッド 交換用 Sennheiser HD800 エリートベロア・イヤーパッド EPZ-H【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 13時 58分に出品され03月31日 13時 58分に終了予定です。即決価格は8,508円に設定されています。現在79件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 画像出典元：「デコニオーディオ(Dekoni Audio)」より引用



【商品名】

Dekoni Audio デコニオーディオ イヤーパッド 交換用 Sennheiser HD800 エリートベロア・イヤーパッド EPZ-HD800-ELVL



【ブランド】

デコニオーディオ(Dekoni Audio)



【商品説明】

・【対応モデル】sennheiser:hd800、hd800s

・スローな反発感の高密度メモリーフォームによって快適な付け心地と優れた遮音性を実現します

・伝統的なベロア生地と伸縮性のあるジャージー生地を掛け合わせて作られたエリートベロアモデル

・原産国:中国



【商品カテゴリ】

ヘッドホンアクセサリー



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 12.20 cm

奥行 : 15.40 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。