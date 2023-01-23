『ブリーフィング バケット トート ポンチョ カモ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 21時 43分に出品され04月19日 21時 43分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 米軍用のカモフラパラシュートクロスで作られたトートバッグ、全250個製造の限定生産モデル



BRIEFING

ブリーフィング



BACKET TOTE PONCHO CAMO

バケット トート ポンチョ カモ



◆サイズ: 横幅: 32cm / 高さ: 38cm / マチ幅: 18cm

◆素 材: リップストップナイロン



↓掲載写真9枚目及び10枚目で仕様が一目でご覧になれます。

◆外側仕様: ポケット1 サイドポケット2

◆内側仕様: 着脱式キーホルダー1

ファスナー式ポケット2

ポケット2



購入後、使用回数は7回程で、使用の際は綺麗に使用しておりました。

使用していない期間が長く、その期間は不織布袋に収納してクローゼットで保管しておりました。

以下の商品説明にあるように、バッグの使用生地はリユース素材のキルティングで新品購入時から微細な「ほつれ」が所々で認められており、現状も確認できております。

USEDである事をご理解の上、ご購入ご検討宜しくお願い致します。



◆商品説明

このプレミアムエディションモデルは、PONCHO／ポンチョと呼ばれる米軍のパラシュートクロスを使って作られた迷彩（カモフラージュ）柄で、その素材は主に米軍の寝袋やシェードに使われる生地で中綿の入った波型キルティング地で、軽量でサラリとした素材感が特徴です。

リユース素材であるため、かけはぎやキルティングのほつれなどもあり、それがまたヴィンテージ感たっぷりの味わいが魅力です。

BACKET TOTE PONCHO：バケットトート ポンチョ CAMO カモフラージュ は、ベーシックなデザインながらポケットが豊富に付いているため使い勝手のよいトートバッグに仕上がっています。



マチ幅も18cmとやや広めで収納力もなかなか。側面のポケットにはペットボトルを入れるのにちょうどよいサイズで、これからの季節に便利な仕様です。



BRIEFING/ブリーフィング バケットトート Ponchoに使われる素材は、米軍が爆弾など軍資材のカバーに使用している軽量かつ耐久性のあるリップストップナイロン製のキルティング素材をリユース。収納力抜群の大振りのサイズで日常でラフに使えそうなトートです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ブリーフィング

バケット

トート

ポンチョ

カモ