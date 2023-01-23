『Soundcore SPACE Q45 ワイヤレスヘッドホン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 14時 30分に出品され03月18日 14時 30分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 anker のワイヤレスヘッドホン space Q45です。



出張のため購入しましたが、上位機種を譲り受けることになり使うことはありませんでした。

そのため、新品未開封です。



表面の保護シートの一部が破れてますが、未開封品です。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アンカー