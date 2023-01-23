『Burberry チェック柄 ショルダーバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月16日 09時 57分に出品され05月16日 09時 57分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

バーバリーは、トラディショナルなチェック柄で知られる高級ブランドです。このバッグは、その象徴的なデザインを取り入れており、ファッション性と実用性を兼ね備えています。



【素材と耐久性】

PVCとレザーの組み合わせにより、耐久性が高く、日常使いに最適です。お手入れも簡単で、長く愛用できます。



【スタイルと用途】

カジュアルからフォーマルまで、幅広いスタイルに合わせやすいデザインです。ショルダーバッグとして、使い勝手も良好です。



- ブランド: Burberry

- 色: ベージュ/ブラウン

- 素材: PVC/レザー

- デザイン: チェック柄

- タイプ: ショルダーバッグ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Burberry

チェック柄

ショルダーバッグ