『未使用リアル マッコイズ★ヘヴィーゲージニットミリタリーショールカーディガン40【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 23時 20分に出品され03月08日 23時 20分に終了予定です。即決価格は19,202円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用品★★ザ リアル マッコイズ★ヘヴィーゲージニット★ミリタリーショールカーディガン☆40★L



【MC12141-030】MILITARY HEAVY GAUGE SHAWL COLLAR CARDIGAN





★サイズ★40★L

★平置きで肩幅43．5ｃｍ、胸幅54ｃｍ、着丈66ｃｍ、袖丈67ｃｍです。





＊ヘビーゲージニットを贅沢に使用して編まれただけに非常に重量感があり堅牢性が高い生地に胸のワッペン付きのショールカラーカーディガンになります。



＊流石はリアル・マッコイズと言うに充分に値する贅沢な生地と縫製のカーディガンになります。







＊出品価格はジャケット１枚辺りの価格になります。



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素材...ニット

カラー...ブラック

季節感...冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ザリアルマッコイズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 未使用リアル

マッコイズ★ヘヴィーゲージニットミリタリーショールカーディガン40