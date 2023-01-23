『GUERLAIN OUD NUDE 香水 2024年製【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 22時 30分に出品され03月28日 22時 30分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの歴史】

GUERLAINは1828年に設立され、フランスの香水業界で長い歴史を持つブランドです。高品質な香水を提供し続けており、特にオードパルファムの分野で知られています。



【製品の特徴】

OUD NUDEは、ユニセックスな香りで、オリエンタルな香りが特徴です。ボトルは八角形で、透明なピンク色の液体が美しく映えます。クロコダイル模様のパッケージは高級感を演出しています。



【使用シーン】

この香水は、特別な日やデイリーユースに適しています。香りの持続性が高く、長時間楽しむことができます。



- ブランド: GUERLAIN

- 香水名: OUD NUDE

- パッケージデザイン: クロコダイル模様の黒い箱

- ボトルデザイン: 八角形のボトル

- 製造日: 2024年8月

- ボトル色: 透明なピンク色の液体





2024年8月購入。伊勢丹のあそこです。



9割残っています。



箱等お付けします。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ゲラン