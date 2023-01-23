『レスポートサック エッセンシャル ボストンバッグ 超軽量 大容量【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月11日 05時 30分に出品され05月11日 05時 30分に終了予定です。即決価格は9,588円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LeSportsac ボストンバッグ

CR LARGE WEEKEND

新品未使用タグ付き



メイン開閉部：ファスナー



外側：ポケット×4



内側：ポケット×4

サイズ:幅約 49.5cm高さ約 36cmマチ21cm



自宅保管、素人検品であることを含めて、写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので。上記ご理解いただける方でお願いいたします。

完璧なお品をお求めの方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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レディース

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