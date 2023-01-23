『ポーター タンカー 2way ヘルメットバッグ トートバッグ ブラック 大容量【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 14時 47分に出品され04月06日 14時 47分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 この度は商品をご覧頂き誠にありがとうございます♪





◆アイテム

PORTER ポーター TANKER タンカー 2WAY HELMETBAG ヘルメットバッグ トートバッグ ショルダーバッグ 肩掛け可



(brand ブランド バッグのカテゴリー 固有名詞 特徴 素材 色 カラー ※補足)



※

ビジネスバッグ→ハンド、トート、ショルダー、2way

A4サイズ可能→通勤、通学

ハンドバッグ→トートバッグ、肩がけ、ワンショルダー

ヴィンテージ→ビンテージ、vintage



◆サイズ

タテ50cm

ヨコ48cm

ショルダー長さ70cm

マチなし(物を入れない時は薄マチで、物を入れるときに底マチが広がるのがヘルメットバッグの特徴です)



◆状態 : AB



ナイロン地の一部と内部に汚れ、スレがいくらかございますが、大きく目立つものではないと思います。

破れなどはなく、ご使用に問題ありません。まだまだご愛用頂けます。

ファスナーの状態は良好です。



ランク詳細

新品：一度も使用されていない品。店舗同等品

未使用：一度も使用されていないが展示などにより新品ではない品

SA：気付かない程度の使用感のみで非常に程度の良い品

A：若干の傷や汚れはあるが使用感の少ない程度の良い品

AB : 多少の傷や汚れがあり使用感はあるが比較的程度の良い品

B：全体的に傷や汚れがあり使用感および中古感のある品

BC：全体的に傷や汚れがあり使用感が目立つ中古感の強い品

C：使用感が目立ち再利用に不向きなジャンクを含む品



新品同様の完璧な状態をお求めの方はご遠慮ください。

画像でご確認の上、分からないことがございましたらお気軽にご質問ください。



◆購入元

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

大手リサイクル店

大手ネットオークション

にて鑑定済みの正規品です。

安心してお買い求めください♪



自宅保管、中古品にご理解いただける方よろしくお願いします。





カラー···ブラック



素材···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ポーター

タンカー

2way

ヘルメットバッグ

トートバッグ

ブラック

大容量