『noah barbou 別注【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 07時 40分に出品され03月20日 07時 40分に終了予定です。即決価格は30,000円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

正規品



2022AW

Barbour × Noah Bedale Waxed Cotton Jacket

バブアー ノア ビデイル

camo カモ 迷彩

定価 121,000円



Noah×Barbourコラボレーション限定商品。

目の詰まった丈夫な100%コットンの生地にワックス加工、それによる耐水性シェル。

襟はコーデュロイ。

ベルクロ開閉式の内ポケット。

スナップボタン式のドレインベンチレーション付きベローズポケット。

ウエスト部分にハンドウォーマーポケット。

裏地にパイル地を使用した着脱可能な肉厚ライナーベストが付属。



[サイズ] M : 着丈:74.5cm 身幅:61cm ゆき丈:85cm

素人採寸ですのでご了承ください。



supreme stussy等お好きな方も是非



コメントお待ちしてます！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ noah

barbou

別注