『美品 ヒロココシノPREMIER ファー付ロングコート ヌートリア 中綿入り 黒【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 13時 51分に出品され03月17日 13時 51分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在368件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 とても素敵な織りのロングコートです。

襟元には高級ファーのヌートリアを使用し、

エレガントな逸品✨

中綿入りで暖かいのに、

スッキリしたシルエットが嬉しいポイントです。

ファーは取り外し可能です。



〇サイズ40

身幅56

行き丈80

着丈93



素人採寸ですのでご容赦ください。







〇状態

目立った汚れやダメージ等はございません。

まだまだ長くご着用頂けるかと思います。



◯その他

細かい事を気にされる方や、USED品に御理解のない方は御遠慮下さい。







送料無料

無言購入OK・即購入OK



フォロー割、おまとめ割、リピ割あります

ご購入前にお声おかけ下さい✨



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#あいあいの大きいサイズ

大きいサイズ 大きなサイズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヒロココシノ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品 ヒロココシノPREMIER

ファー付ロングコート ヌートリア 中綿入り 黒