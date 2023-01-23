『familiar✖️ajew マルチケースM ショルダースマホケース【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 11時 51分に出品され03月15日 11時 51分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在301件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回着用しましたが、目に見えるキズ汚れなどはありません。

発売即完売商品で、争奪戦でGETし、大切に保管していましたが、機種変更の為お譲りします。



合成皮革（本体、付属紐）、ポリカーボネート（プラスチックケース部分）

付属品：ショルダーストラップ（最短109cm～最長124cmで調整可能）



ケース実寸サイズ

縦：約34.3㎝（開いた状態）/約16.4㎝（閉じた状態）

横：約8.3㎝

幅：約3.5㎝



Color

beige（pocket:blue denim)

※付属紐は、土台と同色の「beige」の紐が付属いたします。



定価14,850円

モバイルケース ajew/エジュー/別注クロコ ひも付きマルチ対応 Mサイズ レディース メンズ

ブランド：ajew





カラー···ベージュ

素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エジュー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ familiar✖️ajew



マルチケースM

ショルダースマホケース