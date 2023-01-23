『rodo ヴィンテージ イタリア製 2way ラテンメッシュバック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 17時 53分に出品され03月19日 17時 53分に終了予定です。即決価格は17,850円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 rodo（ロド）のヴィンテージ2wayラタンメッシュバッグ。

イタリア製。



ロドは、1956年創業の高級イタリアブランドです。



ラグジュアリーなカラーリング。

ショルダーバッグとクラッチバッグの2通りで使えます。

普段使いからオケージョンにも。

永く大切に使っていただける方にお譲りできれば幸いです。



ブラック×ゴールド。



内側は1室（総ロゴ柄の布張り）。ポケット（ジッパー無し）あり。

開口部に留め具あり。





画像を参考にしてください。

※画像における品物の色は、撮影時の光の具合や、双方のディスプレイおよび設定の違いなど、種々の要因によって、実物の色と完全に一致させることが不可能です。その点をあらかじめご理解ご了承いただいた上でご購入ください。ご納得いただけない方、不安に思われる方は、購入をお控えください。



ヴィンテージアイテムですが、使用感もあまりなく、コンディションは良好です。



#rodo

#ロド



カラー···ブラック



パーティーバック

クラッチバック

お呼ばれバック

オケージョンバック

ハンドバック

チェーンバック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロド

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ rodo

ヴィンテージ イタリア製 2way

ラテンメッシュバック