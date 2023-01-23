『ミニアクセソワール ヴィトン ポーチ モノグラム【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月05日 07時 37分に出品され05月05日 07時 37分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在343件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【シリアル】

NO SF2241

松坂屋静岡店で購入いたしました。

【付属品 】

保存袋、箱





以下公式サイトの情報です。



モノグラム・キャンバスで仕立てた「ミニ・ポシェット・アクセソワール」。必需品をスタイリッシュに持ち運ぶのに最適です。収納力に優れたファスナー付きのコンパートメントはクラッチバッグとしても、付属のチェーンやフックでバッグに取付けてもお使いいただけます。ラウンド型のシェイプとしなやかなモノグラム・キャンバスが魅力の、使い勝手の良いポーチです。



15.5 x 10.5 x 4 cm

(幅 x 高さ x マチ)

素材：モノグラム・キャンバス

トリミング：レザー(皮革の種類：牛革)

ライニング：テキスタイル

金具(色：ゴールド)

ファスナー開閉式

フック付きチェーン

チェーン：取り外し不可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ミニアクセソワール

ヴィトン

ポーチ

モノグラム