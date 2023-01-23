『CANON LENS 100mm f/3.5 L39 LTM ライカマウント【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 11時 38分に出品され04月22日 11時 38分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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CANON LENS 100mm f/3.5

ライカLマウント 中望遠単焦点レンズ

（S/N=92601）



【外観】

経年使用によるスレや傷は少なく、

比較的きれいな外観です

（写真をよくご覧下さい）

洗浄の後にアルコール除菌済ですので、

汚れやほこり、ベタつきはありません



【レンズ】

カビやくもりはありません

中玉に薄くもりがあります

絞り、絞り羽は正常に動作します

フォーカスの動きもスムーズです



【付属品】

フロントレンズキャップ（メタル製）

リアレンズキャップ



【保証】

通常使用による初期不良は5日間、

着払いで返送ただければ返金します

（ただし、水没・落下等は除く）



＊質問がございましたら、コメントお願いします



焦点距離...71〜150mm

開放F値...2.9〜4

その他特徴...オールドレンズ、前面レンズキャップ付き、背面レンズキャップ付き 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: Xマウント ブランド: キヤノン