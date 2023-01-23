『アークテリクス ダラーコート グレー レディースM 中綿コート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月02日 22時 13分に出品され05月02日 22時 13分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ARCTERYX

アークテリクス

Darrah Coat Womens

ダラーコートウィメンズ



⚫︎品番 14589

⚫︎カラー Carbon Copy（1716）グレー

（ブラウンがかったグレー、チャコールグレー）

⚫︎サイズ Medium（レディース、ウィメンズ）



⚫︎状態

数年前に正規販売店で購入。

数回着用しただけで、汚れはなくキレイな状態です。

クリーニング済みです。（クリーニングタグ付き）



肩幅···44cm

身幅···52cm

袖丈···63cm

着丈···87cm

素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。



⚫︎素材

本体 ポリエステル87%、綿13%

中綿 ポリエステル100%

裏地 ナイロン100%



※多少圧縮して発送する場合がございます。

喫煙者なし、ペットなし。

中古品にご理解の上、ご購入ください。

ノークレームノーリターンでお願いします。



カラー···グレー

汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ アークテリクス ダラーコート グレー レディースM

中綿コート