『24AW sacai Gonz Nylon Twill Blouson【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 21時 44分に出品され03月17日 21時 44分に終了予定です。即決価格は59,224円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品：sacai Gonz Nylon Twill Blouson



購入先：sacai公式オンラインで自身で購入したもの

カラー：カーキ

サイズ：3

付属品：タグ付き未使用

状態：新品未使用



着用機会がないため出品します。よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: サカイ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 24AW

sacai

Gonz

Nylon

Twill

Blouson