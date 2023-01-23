『✨未使用級✨アヤノコウジ ブラックレーベル がまロ 3way リュック カーキ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 19時 08分に出品され03月17日 19時 08分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在422件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品説明】

AYANOKOJI BLACK LABEL

京都 MADE IN JAPAN

アヤノコウジ

ブラックレーベル

がまロ トートバッグ

3way

リュック トートバッグ

カーキ

素材…キャンバス

定価…24200円

ユニセックス



背側に内部にアクセスできるジップ





【サイズ】

高さ…37cm

横…25cm

マチ…10cm

ショルダー…60〜105cm

ハンドル…38cm

内側:オープンポケット×2

外側:サイドオープンポケット×2





【コンディション】

使用1回の極美品✨未使用級✨

傷、取っ手スレ、角スレ、汚れなし

安心してお買い求め下さい



写真にて判断お願いしますm(_ _)m



あくまでも中古品ですので掲載写真や記載内容をご確認いただきご理解の上ご購入ください



◇商品は早いもの勝ちです◇





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母、妹、彼女のバックや靴などを断捨離中

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素材...キャンバス/コットン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アヤノコウジ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ✨未使用級✨アヤノコウジ

ブラックレーベル がまロ 3way

リュック カーキ