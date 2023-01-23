『「値下げOK」 ポーター タンカー 2層式 2way 大容量 ビジネスバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 06時 23分に出品され04月03日 06時 23分に終了予定です。即決価格は8,814円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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即購入OK♬.*゜

匿名配送✨️24時間以内発送✨️



【商品】



PORTER ポーター TANKER タンカー 2層 ビジネスバッグ 2WAY ショルダー オーバーナイト ブリーフケース 通勤 通学 出張 就活



【カラー】



ブラック





【サイズ】



サイズ

横40縦30マチ最小7.最大約12







商品状態⇒BA

ロゴに傷がごさいます。

角スレなどは少なく中身も破れ大きな汚れなど

ないかと思います。



★商品の状態（ランク）

S⇒タグ付き未使用品

SA⇒使用感、ダメージの少ない美品、極美品

BA⇒通常使用可能な品

B⇒多少の使用感はあるが問題ない程度

C⇒ダメージは目立つが通常使用可能品

D⇒ジャンク品





【梱包について】

プチプチ、まきラップ、リサイクル袋

などを使用しての発送になります









状態判断はあくまで個人での判断となります。

実物との相違が無いよう心掛けて記載してます。

掲載写真と本文内容をご確認の上

ご検討頂けますと幸いです。





【購入元】

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）、質屋、古物市場、真贋鑑定済











素材···ナイロン



特徴···2way 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 「値下げOK」

ポーター

タンカー

2層式

2way

大容量

ビジネスバッグ