『Phil Jones Bass PJB / NANOBASS X4C Tweed【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 01時 14分に出品され03月06日 01時 14分に終了予定です。即決価格は20,390円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ツイードカラーの限定モデルが少量最終入荷！



フィル・ジョーンズベースの大ヒット小型ベースアンプ。

モバイルバッテリーに対応した超小型アンプ

注1）製品にバッテリーは含まれません。



大ヒットベース・アンプX4が、モバイルバッテリー対応のX4Cに進化！

AC電源だけでなく、USB-PD規格のモバイルバッテリーでも駆動できるため、機動性も加わり更に色々な場所で活躍できるアンプとなりました。



X4Cは、PJBならではのサイズを遥かに超える低音再生能力と、プロ仕様の名に恥じない表現力を持っています。また、Bluetoothを搭載し、オーディオスピーカーとしても楽器の表情を生々しく再現。 フラットでワイドレンジな周波数特性を持ち、ベースアンプとしてはもちろん、ギター、キーボードなどマルチに使える画期的な超小型ハイグレードアンプです。



X4は小型で本格的なサウンド、使い勝手の良さで、何時でも何処でも弾きたくなりますが、音質を追求するためにACコンセントを使用します。一方X4Cでは、AC電源に加え、バッテリーでも駆動できるため、ACコンセントの無い場所でもでも利用できます。しかも最新のPD規格を利用することで、バッテリー電源時においても、十分以上の音質とパワーを実現しています。室内のみならX4、外に持ち出すならX4Cと用途によって選べます。



X4Cは市販のモバイルバッテリーで駆動できる画期的なベースアンプです。しかも単純なUSB電源ではなく、最先端のUSB-PD規格を利用し、大パワー高音質を実現した、世界で初めての楽器用アンプです。本来はPC機器に大パワーを電源供給するためのUSB-PD規格、そのパワーを利用する事で、PJBの基準を満たせる高音質と音量がようやく実現しました。



■国内正規品、メーカー保証付き



#tgakki

塚本楽器

種類...ベースアンプ 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ピージェイビー