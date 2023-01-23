『☆ モンクレール ☆ ポンチョ 専用【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 11時 38分に出品され04月20日 11時 38分に終了予定です。即決価格は28,980円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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MONCLER モンクレール poncho マント ポンチョ ダウンフード 裏フリース レディースM〜L 164cm ナイロン 黒 ブラック



●サイズ 14A 164cm

レディースM〜L相当

着丈 約72cm、身幅（腕端〜端）約92cm、袖丈（フリース部分）約55cm

（素人採寸です。）



目立った傷や汚れは無く問題なく着用

出来るかと思います。



県内セレクトショップにて購入



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

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モンクレール

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ポンチョ 専用