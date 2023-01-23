『MICHEAL KORS HAMILTON サッチェル スモール【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 02時 55分に出品され03月17日 02時 55分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ライトクリームマルチ

昨年購入しましたが好みが変わり暗所にて保管していた為数回の使用です。

【写真5枚目参照】ハンドルの裏部分に汚れが見られます。

大切に使用していた為比較的綺麗な状態ですが中古品ですので気になる方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

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レディース

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