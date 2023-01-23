『☆Ralph Lauren☆ブラックウォッチ総柄スウェットパーカー☆M☆【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 22時 26分に出品され04月09日 22時 26分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在872件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き有難うございます！

こちらはRalph Laurenのブラックウォッチ総柄スウェットパーカーです！



タータンチェック柄の1種で人気のブラックウォッチ柄！



胸元にはRalph Laurenのアイコン『ポニーマーク』がグリーンカラーでワンポイント刺繍で施されてます^ ^



両脇埋め込みタイプのハンドポケットが備わってます！

すっきりとしたシルエットです！



サイズ感含め男女問わずオススメです！

スタイリングのメインアイテム、差し色使いに是非いかがでしょうか！？



この機会に是非どうぞ☆☆☆





肩幅52cm 身幅58cm 着丈62cm そで丈63cm

（多少の誤差はご理解お願い致します)



サイズ メンズM



状態説明

多少の使用感はございますが目立った傷などはございません。





☆着画がある場合モデルの身長は172cmになります。





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※送料について※

☆発送は当方指定の発送方法になります。

☆送料無料です。

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☆土日祝の発送はお休みです。



※注意事項※

ご理解の頂ける方のみご購入下さい。

used,新品問わず出品しますので状態欄を参考にお願いします。

H24 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポロバイラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ☆Ralph

Lauren☆ブラックウォッチ総柄スウェットパーカー☆M☆