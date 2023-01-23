『kanmi カンミ がま口 ショルダーバッグ グリーン レザー 斜めがけ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月19日 09時 27分に出品され04月19日 09時 27分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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kanmi カンミ がま口 ショルダーバッグ グリーン レザー 斜めがけ





偽物だった場合全額返金いたします。





購入元

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場





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✨️商品状態✨️

《状態》経年による色合いの変色、傷があります。中古ですのでご理解の上ご購入ください·͜·









即購入可能

真贋済み正規品





✨️付属品✨️







✨️サイズ✨️



縦25.5cm

横36cm

マチ4.5cm

ショルダーの長さ124cm





✨️個人の採寸になりますので

数mmの誤差がある場合がございますが

1商品毎に丁寧に採寸しておりますので

ご安心下さい(^^)







✨️商品状態

《状態》Ｂ



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AA 中古品として良い

Ａ 中古品としてまあまあ良い

Ｂ 中古品として普通

Ｃ 中古品として悪いがまだ使える

Ｄ 中古品として悪い(難ありを含む)







✨️大手ブランドショップにより真贋鑑定済み商品です。





✨️自宅保管品になります。

少しでも気になる点がありましたら、

お気軽にコメント下さい。





✨️素人撮影の為、小さな傷、汚れ等の

見落としがある場合が御座います。





✨️送料の関係により箱などの付属品は

原則御座いません。





✨️必要な場合はコメントにてお申し付け下さい。

また、色味、質感等に若干の違いがある

場合も有ります。



あくまで中古品であることをご理解の上、

ご購入宜しくお願い致します。



カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: カンミ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ kanmi

カンミ

がま口

ショルダーバッグ

グリーン

レザー

斜めがけ