『ハーレーダビッドソン レア 高品質レザージャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 09時 49分に出品され04月20日 09時 49分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 金額は少々お高いですが、私が店頭で購入した金額です。筋トレをしすぎて入らなくなってしまったので売ります。

値段交渉は受け付けますが、早い者勝ちですのでよろしくお願いします。

【高品質レザー】

このジャケットは、耐久性に優れた黒のレザー素材で作られており、長持ちすることが保証されています。洗練されたデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



【機能的なポケット】

前面にはファスナーポケットがあり、収納力も抜群です。貴重品を安全に持ち運ぶことができます。



【スタイリッシュなバックデザイン】

バックにはベルトが付いており、シルエットを調整可能です。これにより、フィット感を向上させ、スタイルを引き立てます。



- 色: 黒

- 素材: レザー

- デザイン: シングルライダース

- ポケット: 前面にファスナーポケットあり

- バックスタイル: バックにベルト付き

- 襟のデザイン: スタンドカラー



180cm体重79kg 筋肉質

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ハーレーダビッドソン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ハーレーダビッドソン



レア

高品質レザージャケット