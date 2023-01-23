『土屋鞄 ジャパンモチーフ Ai クロスボディバッグ 定価47,300円【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 09時 19分に出品され03月27日 09時 19分に終了予定です。即決価格は15,134円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 土屋鞄 ジャパンモチーフ Ai クロスボディバッグ



定価47,300円





製品詳細

サイズ

縦14.0×横30.5×最大マチ10.0cm

ショルダー長さ 83.0〜113.0cm、12段階調節



サイズガイド



機能

外装 = ファスナーポケット×1



重さ

約320g

原産国

日本



素材

素材名称

外装 = 牛革

内装 = 綿







カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ツチヤカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 土屋鞄 ジャパンモチーフ

Ai

クロスボディバッグ 定価47,300円