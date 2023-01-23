『REALFORCE リアルフォース R3 Mac 英語配列 R3HF21 45g【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 09時 28分に出品され03月11日 09時 28分に終了予定です。即決価格は10,900円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 本体のみの出品となります。

動作未確認の現状品となります。



状態等はできる限り画像でご判断いただければ幸いです。



当方プロショップではありませんので、

行き届いたメンテやクリーニングをお求めの方は入札をご遠慮ください。



・神経質な方は、ご遠慮ください。

当方のミスで商品名など間違いのある場合、写真の方を優先して下さい。

ジャンク品等の場合は保証等ございませんので、慎重のご入札していただきますようよろしくお願いいたします。

現状有姿でのお渡しとなります。万が一動作不良・修理や部品交換等が必要になる場合の費用は落札者様のご負担となりますので予めご了承ください。



・使用や保管による擦れや汚れ、傷、傷み、埃などあります。内部及び外部部品の破損や欠品がある場合があります。



・簡易拭き取り等は行っておりますが、細かいところや内部の埃等は清掃ができておりませんので、ご理解ください。



★商品は特殊部品が多いので商品の内容利用方法をご理解いただけない方は入札をお控えください。当方専門でないので説明できません。



☆見落としている部分もあるかと思います。疑問点は質問欄からお願いします。



☆梱包材はリサイクル品・古材になります（プチプチ、ダンボール箱・新聞紙） 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: リアルフォース