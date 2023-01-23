『Cartier ヴィンテージ ショルダーバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 12時 56分に出品され03月17日 12時 56分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【付属品】 （画像が全てです）



【状態】 60サイズ 現状品 中破れたことがあり



細かな検品は行っていないでの出品、掲載写真をよく参照の上ご入札お願いします。



※画像にないダメージがある場合があります。お手入れ前提でご検討下さい。



専門家ではないの為、専門的な質問はお控え下さい。

素人検品の為、気が付かない破損がある場合があります。

又、カテゴリ違いやタイトル等、

間違える事があります。申し訳ございませんがご了承下さい。







○ 色味につきましては、素人が撮影しておりますため、実際の色味を表現できていない場合がございます。またご使用の端末によっては色味の映り方が異なる場合がございますので、ご容赦下さい。



◯中古品特有の匂いや長期保管の為カビ臭などあることがあります、完璧を求める方、神経質な方は入札をご遠慮下さい



新品は長期間保管の為多少汚れ、シミ等の事がある、

完璧を求める方、神経質な方は入札をご遠慮下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

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