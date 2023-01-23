『CHANEL トートバッグ チャック付き【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 16時 40分に出品され03月14日 16時 40分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ピンク



シミがだいぶ着いており、持ち手に汚れがあります 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CHANEL

トートバッグ

チャック付き