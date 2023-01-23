『SONY ソニー NetMD MDウォークマン MZ-N920 動作確認済【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 11時 20分に出品され03月27日 11時 20分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き有難うございます。



NetMDプレーヤー本体のみの出品となります。ガム電池は付属しません。



手持ちのガム電池で全ての動作が問題無く機能していることを確認しております。



※RECボタンに半分割れがございますが、動作には問題ございません。こちらの状態の理由により格安にてのご提供です。



宜しくお願い致します。



★写真のものが全てです。

★商品説明を読み写真で良くご確認の上ご購入をお願いします。

★万が一、写真に写っていない、もしくは説明書きに無い不具合があった場合、早急に対処しますので必ず評価前にご連絡ください。

★不明な点がありましたらコメント欄からご連絡ください。

★完璧を求める方のご購入はお控えください。



管理番号:KIY 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ポータブルプレーヤー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ソニー