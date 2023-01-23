『★HR様専用★ヌクン nuqun ダウン スリーパー 新品 M【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 15時 16分に出品され03月26日 15時 16分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ M

半袖

羽毛増量タイプ



数年前に購入しましたが使わずにサイズアウトしてしまいました。

未使用品ですが自宅保管品ですので神経質な方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>ベビー家具・寝具>>>その他 商品の状態: 新品、未使用