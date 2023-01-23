『お値下げ美品ダーバン 最旬 メンズ ステンカラーコートライナー付き 日本製 34【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 23時 28分に出品され03月08日 23時 28分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダーバン メンズ ステンカラーコート 濃紺 ライナー付き 日本製



お値下げしました

19,800円→17,800円→14,900円



ダーバンの濃紺ステンカラーコートです。

サイズ34で、総丈103cmです。



合わせは比翼仕立てです。



このコートは、イタリア製のウール素材（Super 130S）を使用しており、優れた柔らかさと耐久性を兼ね備えています。



ライナーは黒の千鳥格子の柄入りです。

コートとライナーはボタンで留めます。

本体、袖、ライナーと全てのボタンは付いています。

クリーニング済みです。クリーニングタグ一箇所付いています。



ライナーを付けた状態で、ダーバンのコートカバーをかけて発送します。

参考までに、167cmの中肉男性が着用していました。



身幅···55cm

着丈···103cm



別ブランドにはなりますが、他にも美品コートを出品しております。おまとめ対応もしますので、お気軽にお問い合わせください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ダーバン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ お値下げ美品ダーバン 最旬 メンズ ステンカラーコートライナー付き 日本製 34