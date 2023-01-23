『【JRA公認】オーストリッチ ワンハンドル ハンドバッグ レディース ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 13時 26分に出品され03月29日 13時 26分に終了予定です。即決価格は7,472円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○はじめに

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ご購入後にイメージと違う等の理由で返品承りかねます。

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○商品説明

■ブランド名

■カラー ブラック系

■素材 オーストリッチ

■サイズ Ｗ 約25cm Ｈ 約18cm Ｄ 約7cm

■ポケット 外 ポケット×1 中 ポケット×1 中 ファスナーポケット×1

■状態

ハンドルに切れ、全体使用による擦れがありますが、通常使用に問題なく活躍いただけます⭐︎



他にも多数出品しています☆

#TYぽんヌ



※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しています。

真贋に問題はないと認識しておりますが万が一、コピー品であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。



※当方も古物商の許可を取得済みです。

自信を持って出品しています



※中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。



■その他

コメント返信は平日夜、土日祝が中心となります。無言購入、即購入OKです。

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■管理番号

⑥901



素材...オーストリッチ(本革)



カラー...ブラック

種類...ハンドバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【JRA公認】オーストリッチ

ワンハンドル

ハンドバッグ

レディース

ブラック