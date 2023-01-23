『SONY ブルーレイ プレーヤー BDP-S6700【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 17時 48分に出品され03月15日 17時 48分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SONY製ブルーレイプレーヤー BDP- S6700 の出品になります。



2023年製造



ヨドバシカメラにて新品購入したものの、使用機会がなかったため動作確認をしたのみです。

付属品は全て揃っております。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>プレーヤー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ソニー