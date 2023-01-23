『エアーポッズ第二世代世代左耳のみ 第２AirPods L片耳Apple国内正規品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 01時 19分に出品され03月06日 01時 19分に終了予定です。即決価格は10,670円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コメント無しの即購入大歓迎です！



迅速に対応させて頂きます。



★★AirPods Pro 第2世代左耳のみの商品です★★



⭕️（AirPods Pro第2世代Lightning付きタイプ

MQD83J/Aとは互換性がないため、ご注意下さいませ。⭕️





[右耳や充電ケース、純正の箱、説明書は付属しません]



■状態:新品



⭕️本日発送



⭕️間違いなくApple国内正規品です、ご安心ください



●メーカー:Apple (アップル)



●製品名:AirPods Pro(第2世代)最新



●モデル: MTJV3J/A (USB-C)付きタイプ



□設定方法



①ケースにイヤフォンを入れます。



②裏ボタンを長押しし、リセットします。



③画面に新規のairpodsとして表示されるので接続。



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管理番号:105 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル