『Marvine Pontiak shirt markers SKIPPER SH【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 11時 34分に出品され04月02日 11時 34分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げ実施中



color /エメラルドグリーン

size / free

定価/¥38,500(tax in)





22AW Marvine Pontiak shirt makers SKIPPER SHになります



※健全な取引をしたいので加工は一切していません



鮮やかなエメラルドグリーン

胸元までの深めのスリット，そこから伸びる裾までの中心のハギ、大きめの襟が特徴的なシャツです



ハリのあるコットン素材です

複数回着用しているので襟部分や袖口に多少のアタリはありますが均一に揃う縫製糸のピッチは細かく繰り返し洗い、使うことで味わい深くなるコットン100%は生地の馴染みが非常に良いです

一枚でサマになる、着易くかっこいい一着です



着用回数は5回ほど、2回洗濯しています

着用に問題はありません

価格交渉多少、その他要望があればお気軽ご相談ください

ぜひご検討ください



#スキッパーシャツ

#マービン

#カラーシャツ

#シャツ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Marvine

Pontiak

shirt

markers

SKIPPER

SH