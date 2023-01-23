『ロジクール MX KEYS mini KX700GRd【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 21時 11分に出品され04月04日 21時 11分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在202件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 本体と充電ケーブルのみとなります。

箱やその他付属品はありません。

動作は正常でバックライトも問題なしです。



MX KEYS(KX800)のテンキーレスモデル／70%のサイズで省スペース・持ち運びもらくらくのスタイリッシュな高機能キーボード [ Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き ]

KX700GRd／メーカー保証期間1年間／メーカー保証期間をのぞく、機能やデザインは従来モデルKX700GRと同じです

指先の形状にあった球状にくぼんだパーフェクト・ストロークキーを採用／キーのどこを打ってもすべてのキーストロークが滑らかで精確

変化する照明条件に合わせて自動的に明度を調整するバックライトキー、スマートイルミネーションを搭載／バッテリー電力を節約

対応OS:Windows 10,11以降 macOS 10.15以降 ChromeOS、Android 5.0以降



【ブランド】

Logiのキーボードは、信頼性と高品質で知られています。



【デザイン】

薄型のダークグレーのデザインで、スタイリッシュな外観を持ち、デスク環境にマッチします。



【機能性】

日本語配列で、快適なタイピング体験を提供します。



- ブランド: Logi

- 配列: 日本語配列

- 色: ダークグレー

- 裏面の素材: プラスチック

- 特長: 薄型デザイン



ご覧いただきありがとうございます。

接続形式...ワイヤレス(Bluetooth)

キーボード配列...日本語



接続形式...有線/ワイヤレス(Bluetooth)



キースイッチ...パンタグラフ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし