『PRADA 黒 レインキャップ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 03時 06分に出品され03月18日 03時 06分に終了予定です。即決価格は10,904円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【高品質素材】

このPRADAのレインキャップは、耐水性のあるナイロン素材で作られており、雨の日でも安心して使用できます。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練された黒色のデザインは、どんなスタイルにも合わせやすく、カジュアルからスポーツまで幅広く活躍します。



【調整可能なフィット感】

バックストラップにより、頭のサイズに合わせて調整可能で、快適な着用感を提供します。



- 色: 黒

- ブランド: PRADA

- 素材: ナイロン

- スタイル: レインキャップ

- 調整可能: バックストラップで調整可能



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>レディースウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ