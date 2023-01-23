『極美品 BALLY ワンショルダー バッグ イントレ レザー ワインレッド【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 05時 02分に出品され03月23日 05時 02分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◎ブランド



バリー BALLY



◎アイテム



ワンショルダー 編み込み イントレ レザー



◎カラー



ワインレッド 赤



◎サイズ



横 35-43㎝

縦 36㎝

マチ 3㎝

持ち手 38㎝



◎付属品



なし



◎商品状態



目立った汚れや傷もほとんどない商品です。



◎購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

※鑑定済の確実正規品です。万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。





即購入可、お値下げ可ですのでお気軽にコメント下さい！







管理番号B016 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品 BALLY

ワンショルダー バッグ イントレ レザー ワインレッド