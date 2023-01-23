『TOMY 大容量ビジネスショルダーバッグ 黒 ナイロン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月28日 19時 49分に出品され04月28日 19時 49分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高耐久性】

このショルダーバッグはナイロン素材で作られており、耐久性が高く、日常使いに最適です。



【機能的なデザイン】

複数のポケットがあり、収納力に優れています。外側のファスナーポケットは、すぐに取り出したいアイテムに便利です。



【スタイリッシュな外観】

シンプルで洗練されたデザインは、カジュアルからビジネスシーンまで幅広く対応します。



- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- デザイン: ショルダーバッグ

- ブランドロゴ: TOMY

- タグ: 無地



ご覧いただきありがとうございます。



カラー...ブラック



素材...ナイロン

縦32cm

横40cm

マチ8cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ TOMY

大容量ビジネスショルダーバッグ

黒

ナイロン