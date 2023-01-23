『80s アディダス 中綿パデットジャケット アイボリー XL 刺繍ロゴ 5062【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 12時 00分に出品され03月30日 12時 00分に終了予定です。即決価格は8,798円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ✅フォロー割、まとめ割、ございます。

詳しくはプロフィールをご覧ください。





✅即購入大歓迎‼️送料無料です＼(^o^)／







♠️商品説明

80年代adidasの中綿ジャケットです。



バックのビッグトレフォイル刺繍がインパクトあります。







✨サイズ XL

✨肩幅 69

✨身幅 76

✨袖丈 61

✨着丈 70(背中側の襟の付け根から)



✅採寸は平置きです。







●状態 【B】

【S】使用感少なく美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】一般的な中古品（汚れ、ダメージが目立たない）

【C】使用感のある中古品（ダメージ、汚れがみられる）

【D】ダメージ品（汚れ、ダメージが目立つ）

【N】新品、展示品、デッドストック等







⚠️フード部小さなシミがありますが目立つものではないと思います。写真9

⚠️中古品ですのでご理解ある方のみお願い致します。

⚠️ご不明な点 がございましたら気軽にご質問ください。

⚠️素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。

⚠️シミ・汚れ等、見落としがある場合がございます。

⚠️古着ですのでご理解の上、ご検討ください。

⚠️秋冬物に関しては軽く圧縮して発送する場合がございますので、畳みジワはご了承下さい。







他にも多数出品していますのでよかったら覗いて見てくださいませ。

#cbcアウター

#cbc5062





90s 90年代 をメインに、ビンテージがらグッドレギュラーまでトレンドや ビックサイズ など をメインに メンズ から レディース まで揃えております！







カラー···ホワイト

素材(詰め物)···ポリエステル(中綿) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 80s

アディダス

中綿パデットジャケット

アイボリー

XL

刺繍ロゴ

5062