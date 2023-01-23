『Dynabook W6PZHU5EBB ジャンク【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 00時 01分に出品され04月01日 00時 01分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Dynabook W6PZHU5EBBです。

外観は大きな破損等は無くバッテリーも良好なのですが、SATA,m.2共にストレージを認識せずOSをセットアップできませんでした。ジャンク品として出品します。

より知見の有る方に修理して頂くか部品取り用途でご利用ください。

当然ですが、ジャンク品ですので、いかなる不具合にも対応できません。ご了承下さい。



本体のみの出品です。

メモリ、ストレージ、電源ケーブルは付属しません。また底面のネジも5本不足しています。



出品前にアルコールで簡易消毒します。

発送にはリサイクル段ボールを使用します。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 全体的に状態が悪い