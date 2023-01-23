『ヤマハ YAMAHA ライブストリーミングミキサー ホワイト AG03MK2 W【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 01時 23分に出品され03月31日 01時 23分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在813件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品/未開封品】

●新品未開封品です。



ヤマハ YAMAHA ライブストリーミングミキサー

3チャンネル ホワイト AG03MK2 W





タイプ:

3チャンネル

色: ホワイト



60 mmフェーダー（CH1）

+48 V ファンタムパワー (CH1)

エレキギター用Hi-Z入力 (CH2)

高解像度 (24-bit 192kHz)の 2トラック録音再生

柔軟な LOOPBACK 機能 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>配信機器・PA機器・レコーディング機器 商品の状態: 新品、未使用