『スイス製 TISSOT T-Touch Z251/351 デジアナ腕時計 現状品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 10時 51分に出品され03月15日 10時 51分に終了予定です。即決価格は10,904円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品電池交換済み！(2024/11/25)

高級チタン素材！



・完売モデルのレア品

・スイス製 SWISS MADE

・夜でも安心夜光ライト



◆ブランド

TISSOT

ティソ



◆型番

T Touch

N251/351



◆詳細

1853年創業のスイスが誇老舗腕時計ブランド、TISSOT。

トラディショナルウォッチにおいては世界1位の生産量を誇る企業であり世界中から愛されるブランド。

本商品は内蔵センサーで高度・気圧・温度を計測できる実用的なデジアナ腕時計のT Touchシリーズ。

Tマークを押しサファイアクリスタルガラスにタッチするだけで各機能に変わる珍しい腕時計！

(※タッチ機能未確認のため現状品になります)



本体は高級素材で知られるチタン素材をフルボディに使用しており、とても軽量かつ実用性溢れる逸品



〜以下の機能搭載〜





気圧の上昇時には針は12時位置より右側へ、低下時には左側へ動く。気圧の変化を計測することにより、天気を知ることが可能。





400m～9000m(1.300ft～29.500fit)の範囲で

計測可能。





1/100秒単位で、計測可能。





アナログ針にて分針が「北」を。時針が「南」を表示。





1分単位でセットでき、セットした時刻になると電子音で知らせます。



＜TERMO＝温度計＞

温度センサー内蔵。-10℃～-60℃の範囲で計測することができます。



日付や時刻も調整済みになります。

また、メンテナンス時に以前は問題なく動作しておりましたが、画面タッチが現状効いておりません。現状品にてご理解お願い致します。

本体ケースはライトポリッシュにて鏡面仕上げをしており、美品になります。





◆付属品

時計本体



◆サイズ

幅: 約40mm

腕周り: 約17cm



◆製造国

スイス



#ビンテージ

#レトロ

#レア

#腕時計

#デジタル

#TISSOT

#天梭 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ティソ

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ スイス製

TISSOT

T-Touch

Z251/351

デジアナ腕時計

現状品