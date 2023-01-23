『1人暮らし ハイセンス 洗濯機2021年【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 13時 41分に出品され03月06日 13時 41分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在523件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【洗濯機】

ハイセンスAT-WM5511-WH

1人暮らしにおすすめのコンパクト洗濯機。部屋干しコースはボタン1つで洗濯から風乾燥まで。気になる生乾きのニオイを低減。洗濯板のような凸凹設計を採用し、洗浄力をアップ。

設置可能防水パン 内寸奥行498mm以上。



2年半使用しました。

引越しのため配送日12月初旬まで対応いたします。

配送日程についてはご相談させていただき決定いたします。

プロのお掃除ではないですが、ご使用に支障がないようお掃除いたしました。

使用による多少の傷はご了承ください。

取り急ぎ安価に揃えたい方のご希望に添えたいと思います。



配送方法(たのメル便)設定の都合で単品出品しておりますが、冷蔵庫とセットで購入されたい方は価格のご相談をください。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ハイセンス