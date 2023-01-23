『LG モニター ディスプレイ 29WN600-W【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 19時 30分に出品され04月21日 19時 30分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2020年製

自宅で使用しておりました。

直近まで使用してましたが使用は全く問題ございません。ケーブル、スタンド、CD等付属品もついております。

外装をそのまま発送させていただきます。



LG モニター ディスプレイ 29WN600-W 29インチ/ウルトラワイド(2560×1080)/IPS 非光沢/HDR対応/HDMI×2、DisplayPort/スピーカー搭載



【メーカー：LG エルジー】

【型番：29WN600-W】 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし