『OGK技研 オージーケー技研 自転車 チャイルドシート周辺グッズ RCR-008 (ヘッドレスト付リヤチャイ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 08時 44分に出品され04月19日 08時 44分に終了予定です。即決価格は8,655円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 OGK技研 オージーケー技研 自転車 チャイルドシート周辺グッズ RCR-008 (ヘッドレスト付リヤチャイルドシート用レインカバー) ワインレッド・グレー



商品コード：53060979406

型番：RCR-008

サイズ：?高さ100×幅55×奥行60(cm)

カラー：ワインレッド・グレー



適用リヤチャイルドシート:OGK製ヘッドレスト付リヤチャイルドシート

適用身長:115cm以下のお子さま

本体材質:ポリエステル

透明部分材質:PVC

”グランディア” シリーズ対応製品

カテゴリ 車、バイク、自転車

自転車

自転車アクセサリー タグ OGK技研

オージーケー技研

自転車

チャイルドシート周辺グッズ

RCR-008

(ヘッドレスト付リヤチャイ