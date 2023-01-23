『OGK技研 オージーケー技研 自転車 チャイルドシート周辺グッズ RCR-008 (ヘッドレスト付リヤチャイ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 08時 44分に出品され04月19日 08時 44分に終了予定です。即決価格は8,655円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
OGK技研 オージーケー技研 自転車 チャイルドシート周辺グッズ RCR-008 (ヘッドレスト付リヤチャイルドシート用レインカバー) ワインレッド・グレー
商品コード：53060979406
型番：RCR-008
サイズ：?高さ100×幅55×奥行60(cm)
カラー：ワインレッド・グレー
適用リヤチャイルドシート:OGK製ヘッドレスト付リヤチャイルドシート
適用身長:115cm以下のお子さま
本体材質:ポリエステル
透明部分材質:PVC
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落札価格8655円
799 入札履歴
終了
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