『プリンス トートバッグ BK946 ブラック (165)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 00時 35分に出品され03月29日 00時 35分に終了予定です。即決価格は8,632円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プリンス トートバッグ BK946 ブラック (165)



【商品説明】

・PC収納可

・ショルダー全長:59cm

・タテ33cmxヨコ43cmxマチ18.5cm

・ペットボトルホルダー付き

・ポケットの数:4(外側1/内側3)

・重量:600g



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 34.60 cm

奥行 : 44.40 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。